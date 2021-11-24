Місцева влада, "Нафтогаз" та уряд ще раніше підписали меморандум щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону.
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Таким чином "Нафтогаз" продає певний обсяг газу на потреби населення за встановленою ціною – 7,42 гривні за кубометр.
Які обсяги "пільгового" газу визначили
В Асоціації міст заявили, що "Нафтогаз" самостійно визначив обсяги постачання "пільгового" природного газу. Зауважують, що в деякі періоди опалювального сезону таких обсягів може бути недостатньо.
Чому "пільг" може не вистачити
Зазначають, що опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди. Коригувати ж встановлені обсяги споживання газу нібито відмовляються.
Ціни були вищі
У жовтні підприємства використовували для централізованого тепловодопостачання споживачів газ за ринковими цінами від 25 гривень за 1 кубометр та вище. У містах говорять про порушення меморандуму.
Відтак в АМУ резюмували, що підприємства, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, зазнають втрат. Джерел для відшкодування немає.
Звернулись до уряду
Тому АМУ вирішила звернутись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Просять посприяти, аби "Нафтогаз" провів перерахунки обсягу природного газу.