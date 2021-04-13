В Україні до 1 січня 2021 року діяв пільговий тариф на електроенергію для населення. За перші 100 кіловат на годину споживачі платили по 90 копійок. 13 квітня Рада не проголосувала за його повернення.

Рада на позачерговому засіданні 12 квітня розглянула постанову №4590 "Про вжиття невідкладних заходів щодо повернення пільгового тарифу". Підтримали таке рішення лише 174 нардепів.

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Рада не проголосувала за пільговий тариф на електроенергію

Проєкт постанови розглядали у невідкладному режимі. Його ініціаторами стали члени депутатської групи "За майбутнє", і нардепи з фракції "Слуга народу".

Голова профільної комісії Ради Андрій Герус зазначив, що законопроєкт не рекомендований до схвалення. Усе через те, що Рада своїм рішенням від 28 січня запровадила компенсацію за подорожчання електроенергії. Відтак, за його словами, немає сенсу приймати рішення, які дублюються.



Як проголосували нардепи за постанову / Скриншот

Пільговий тариф на електроенергію

В Україні до 1 січня 2021 року діяв пільговий тариф на електроенергію: 90 копійок за кіловат на годину для населення на перші 100 кіловат. Кабмін його скасував 28 грудня.

Тоді встановили фіксовану ціну для побутових споживачів 1,68 гривні за кіловат-годину. Попередньо, він мав діяти лише до 31 березня, але його продовжили.

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НКРЕКП знизила тариф на передачу електроенергії з 1 січня 2021 року зі 312,76 гривні до 293,93 гривні за мегават-годину.

Позбавили знижки на електрику жителів 30-кілометрових зон від АЕС.

Також Кабмін ухвалив рішення про часткову компенсацію за подорожчання електроенергії. Це стосується тих українців, які використовують електроенергію для обігріву.



Тарифи на електроенергію / Інфографіка 24 каналу