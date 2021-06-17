Встигнути за 150 днів: як працює пільгове розмитнення "євроблях"

Українці можуть розмитнити автомобілі на європейській реєстрації на пільгових умовах з 15 червня. Економіка 24 розбиралася, як це зробити та які є проблеми з новими законами.

Розмитнення по-новому

Пільгове розмитнення триватиме 150 днів – до 10 листопада 2021 року. Учасники бойових дій зможуть розмитнювати свої автомобілі трохи довше – до 8 лютого 2022 року.

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Основі умови, згідно з законами 1403-IX і 1402-IX:

Розмитнювати можна вживаний автомобіль на європейській реєстрації, якому 5 і більше років;

Вага автомобіля не більше 3,5 тонн;

Один українець може розмитнити лиш один автомобіль;

Йдеться про транспорт, ввезений в Україну до 2021 року.

Під такі умови підпадає понад 500 тисяч автомобілів в Україні, за даними Офісу Президента.

Вартість розмитнення

Закони передбачають оподаткування таких автомобілів за пільговою ставкою ПДВ (20% від акцизного податку) та самого акцизного податку. За підрахунками Мінінфраструктури, у більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро.

Водночас Держмитслужба порахувала, що розмитнення VW Passat віком 5 – 13 років обійдеться дешевше у 3,9 – 4,6 раза, ніж на загальних підставах.

Базова ставка – це вік автомобіля. Чим він старший, тим дорожчим буде розмитнення: від нуля до 150 євро.

Vе – Об’єм циліндрів двигуна потрібно помножити на відповідний коефіцієнт:

= Базова ставка базова + Vе + Fе

0,25 євро/см3 – для авто з об’ємом двигуна до 2000 см3;

0,2 євро /см3 – для авто з об’ємом двигуна від 2001 до 3000 см3;

0,25 євро /см3 – для авто з об’ємом двигуна від 3001 до 4000 см3;

0,35 євро/см3 – для авто з об’ємом двигуна від 4001 до 5000 см3;

0,5 євро/см3 – для авто з об’ємом двигуна понад 5000 см3;

Fе – залежить від типу двигуна. Для авто з двигуном із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) ставка становить 100 євро. Для інших вона нульова.

Для зручності рекомендуємо скористатися онлайн-калькулятором. За ним ми розрахували, що розмитнення Volkswagen Passat B7 2011 року з об’ємом двигуна 1,8 літра обійдеться в 820 євро без послуг брокера.

Без брокера

А брокер, до слова, тепер необов’язковий, за словами активістів громадської організації "АвтоЄвроСила" (які також пропонують брокерські послуги). Проте, за їхніми словами, це доволі складний процес, адже в декларації – 54 графи.

Припущені помилки можуть призвести до великих і тяжких наслідків,

– наголосили активісти.

Йдеться не лише про неприйняття митницею декларації, а навіть про кримінальну відповідальність у випадку внесення недостовірних даних (неправильний код, рік випуску чи інші дані, які впливають на суму платежу).



Здебільшого "євробляхи" з Польщі та Литви / Фото Кордон

Штрафи

При розмитненні необхідно сплатити добровільний внесок у розмірі 8 500 гривень – за те, що в минулому порушили терміни вивозу автомобіля. Але, якщо людину спіймали на порушенні до початку пільгового періоду та виписали штраф на 170 тисяч гривень – його таки доведеться сплатити.

Хто не зможе розмитнити автомобілі

Власники вантажних автомобілів до 3,5 тонн, якщо вони не відповідають вимогам Євро 5. Фактично це автомобілі до 2010 року випуску. Важчі автомобілі, а також мотоцикли, квадроцикли тощо розмитнювати на пільгових умовах не можна взагалі.

Власники "євроблях", які отримали та не сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень або, якщо їхній автомобіль конфіскували за рішенням суду, також не можуть його розмитнити.

Під розмитнення не підпадають "євробляхи", які до кінця 2020 року ніколи не були в Україні.

Заборонене пільгове розмитнення автомобілів, ввезених з Росії чи з окупованих частин України.

Розмитнення у Дії

Нововведенням мало б стати і розмитнення у додатку Дія. Проте така послуга поки недоступна.

Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону – через портал та застосунок "Дія",

– раніше анонсував прем'єр Дени Шмигаль.

Мало часу та несправедливість

Далеко не всі задоволені компромісним рішенням, яке прийняла Верховна Рада.

Юрист і митний брокер Іван Казачук в коментарі UBR.ua розповів, що 150 днів недостатньо, щоб переоформити автомобіль, оскільки доволі складним є процес збору документів – часто власники автомобілів живуть за кордоном.

Автори (законопроєкту – 24 канал) розповідають одне, митниця – пояснює інше. Необхідно зняти з обліку, знайти власника, підписати з ним купчу, пройти сертифікацію, знайти брокера... Одна з проблем – власники живуть в Литві і Польщі,

– говорить Казачук.

З іншого боку, це рішення несправедливе щодо великої частини українців. Замість того, щоб зменшити акциз, мито та інші податки для всіх українців, які хочуть придбати вживаний автомобіль за кордоном, пільгове розмитнення ввели лиш для тих, хто порушив закон та без розмитнення ввіз автомобіль до 2021 року.

Олександр Чернявський, співзасновник ГО "АвтоЄвроСила", вважає, що цими законами влада хотіла лиш зменшити протестні настрої серед "євробляхерів".

Як розмитнити "євробляху"

Зняття з обліку. Перш за все необхідно відшукати власника автомобіля. З ним ви укладаєте договір купівлі-продажу, який засвідчить, що тепер автомобіль ваш. Також потрібен документ, що підтверджує зняття з обліку.

Далі проходження сертифікації. Для цього авто має відповідати стандарту Євро 2 чи вище. На ньому не повинно бути пошкоджень, лампочки мають бути робочі, а вікна – нетоновані.

Зібравши всі документи та необхідну суму, можна йти на митницю розмитнювати свій автомобіль. Це можна робити самостійно чи з брокером.

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"Євробляхи" в Україні: коротко