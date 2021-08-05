Пікові виплати за держборгом: скільки Україна винна у 2021 році

5 серпня 2021 , 16:28
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Джерело:

Міністерство фінансів України

У серпні та вересні Україну чекають пікові виплати з обслуговування держборгу. У вересні вони будуть найбільшими й сягнуть понад 100 мільярдів гривень.

Пікові виплати за держборгом

  • У серпні Україна повинна виплатити на погашення й обслуговування держборгу 27,5 мільярдів гривень.
  • У вересні – 104,9 мільярда гривень й це найбільші виплати цього року.

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Нагадаємо, що до кінця року потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.

Зовнішній держборг

За зовнішнім держборгом потрібно сплатити 81,4 мільярда гривень, з яких:

  • 65,1 мільярда гривень – платежі з погашення боргу,
  • 16,3 мільярда гривень – обслуговування боргу.

Внутрішній держборг

За внутрішнім боргом Україна повинна сплатити 23,52 мільярда гривень:

  • 15,09 мільярди гривень – платежі з погашення,
  • 8,43 мільярда гривень – з обслуговування.

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Транш від МВФ

Україна отримає до кінця серпня транш від МВФ разом з іншими 150 країнам у рамках програми підтримки світової економіки під час пандемії COVID-19. Сума траншу склала 2,7 мільярда доларів, які зі слів президента Зеленського витратять на подолання наслідків коронакризи у країні.

Однак, Україна може отримати ще один транш у рамках програми угоди stand-by, якщо будуть проведені певні реформи. Також у вересні цього року в Україну прибуде місія МВФ, про що стало відомо за результатами телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та головою МВФ Крісталіною Георгієвою.

 

Автор: Дар'я Вереньова