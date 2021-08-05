Пікові виплати за держборгом: скільки Україна винна у 2021 році

У серпні та вересні Україну чекають пікові виплати з обслуговування держборгу. У вересні вони будуть найбільшими й сягнуть понад 100 мільярдів гривень.

Пікові виплати за держборгом

У серпні Україна повинна виплатити на погашення й обслуговування держборгу 27,5 мільярдів гривень.

У вересні – 104,9 мільярда гривень й це найбільші виплати цього року.

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Зовнішній держборг

, що до кінця року потрібно заплатити 258 мільярдів гривень.

За зовнішнім держборгом потрібно сплатити 81,4 мільярда гривень, з яких:

65,1 мільярда гривень – платежі з погашення боргу,

16,3 мільярда гривень – обслуговування боргу.

Внутрішній держборг

За внутрішнім боргом Україна повинна сплатити 23,52 мільярда гривень:

15,09 мільярди гривень – платежі з погашення,

8,43 мільярда гривень – з обслуговування.

Залучення до бюджету від розміщення єврооблігацій

22 липня Україна здійснила прайсинг додаткового випуску єврооблігацій на 500 мільйонів доларів з дохідністю 6,3% та погашенням 21 травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 мільярда доларів.

30 квітня Україна завершила розміщення 8-річних єврооблігацій на 1,25 мільярда доларів із погашенням у 2029 році. Очільник ради НБУ Данилишин перед розміщенням розповідав, що, на його думку, це дозволить виконати 19% річного плану зовнішніх запозичень на 2021 рік.

Транш від МВФ

Україна отримає до кінця серпня транш від МВФ разом з іншими 150 країнам у рамках програми підтримки світової економіки під час пандемії COVID-19. Сума траншу склала 2,7 мільярда доларів, які зі слів президента Зеленського витратять на подолання наслідків коронакризи у країні.

Однак, Україна може отримати ще один транш у рамках програми угоди stand-by, якщо будуть проведені певні реформи. Також у вересні цього року в Україну прибуде місія МВФ, про що стало відомо за результатами телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та головою МВФ Крісталіною Георгієвою.