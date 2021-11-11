Пік минув: інфляція в Україні сповільнилася до 10,9%

У жовтні споживча інфляція в Україні сповільнилася до 10,9% в річному численні. Пік зростання цін пройшов, надалі очікують зниження рівня інфляції.

Про падіння рівня інфляції Національний банк України інформує з посиланням на дані, опубліковані Державною службою статистики України.

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Інфляція в Україні сповільнилася

За інформацією регулятора, у жовтні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,9%. Для порівняння: у вересні вона становила 11%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

Фактична споживча інфляція теж сповільнилася, проте була дещо вищою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за жовтень 2021 року. У НБУ пояснили, що це пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.

Як змінювалися ціни на певні товари та послуги

Надалі зростали ціни на оброблені непродовольчі товари – до 13,2%. Через високі ціни на енергоносії прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції. Ціни на крупи зросли в через торгові обмеження, введені Росією. Водночас сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію.

Крім того, прискорилося зростання вартості послуг – до 9,6%. Через підвищення виробничих витрат швидше дорожчають послуги закладів швидкого харчування, ресторанів, автострахування, перукарень, салонів краси, закладів культури та відпочинку.

Від початку 2021 року на 33,3% подорожчало й пальне.

За оцінками НБУ, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція буде знижуватися,

– йдеться в повідомленні.

До слова, жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення рівня інфляції нижче 10% за підсумками 2021 року і цільового рівня 5% наприкінці 2022 року.