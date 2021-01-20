З 1 січня 2021 року зарплати працівників бюджетних установ зростуть на 20%. Таке підвищення відбулося через збільшення мінімальної зарплати в Україні.

Планується, що з 1 грудня 2021 року зарплати бюджетників зростуть ще на 8,3%. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів під час засідання уряду 20 січня, пише 24 канал.

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На скільки зросте зарплата бюджетників

Згідно з документом, з 1 січня 2021 року посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери становитимуть 2 670 гривень. А от з 1 грудня 2021 року – 2 893 гривні.

У пояснювальній записці до проєкту постанови мовиться, що зміни були потрібні, щоб зменшити різницю між мінімальною зарплатою та посадовим окладом працівника 1-го тарифного розряду. Донедавна різниця між ними складала 44,5%.

Зверніть увагу! Посадовий оклад – щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.

Нововведення стосується лише працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетною сфери.

Прем'єр Денис Шмигаль у телеграмі написав, що рішення про підвищення зарплат є абсолютно прорахованим.

Зарплати вчителів зростуть на 20% вже цього місяця. Уряд виділив цього року на зарплати вчителям майже 100 мільярдів гривень,

– вказав Шмигаль.

З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні зросла до 6 тисяч. Крім того, з 1 грудня 2021 року її планують підвищити до 6 500 гривень.



Мінімальна зарплата в Україні та сусідніх країнах / Інфографіка 24 каналу