Підвищення пенсій в Україні у 2021 році: на скільки та коли чекати
10 серпня 2021 , 13:41Читать новость на русском
Джерело:Пенсіний фонд України
В Україні заплановано три етапи підвищення пенсій для населення, перше липневе перерахування для окремих категорій вже відбулось. Як зміниться розмір пенсій для населення з 1 жовтня, розповідаємо далі.
Підвищення з 1 жовтня 2021 року
Для пенсіонерів вікової категорії 75 – 80 років з 1 жовтня підвищать пенсії на 400 гривень. Що стосується мінімального розміру пенсійних виплат, то він встановлюється на рівні 2,5 тисячі гривень.
До теми В Україні з'являться соцпакети з накопичувальними пенсіями: хто зможе на них претендуватиНагадаємо, що середня пенсія в Україні з 1 липня складає 3 778,78 гривні. За період з квітня по червень вона зросла на 54,13 гривні, або на 1,45%.
Підвищення з 1 грудня 2021 року
- У пенсійному фонді розповіли, що з 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1 854 гривень до 1 934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.
- Також з 1 грудня зросте і мінімальна зарплата з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень.
- Через підвищення мінімальної зарплати зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.
Перерахунки пенсій у 2021 році / Фото ПФУ