Підвищення з 1 жовтня 2021 року
Для пенсіонерів вікової категорії 75 – 80 років з 1 жовтня підвищать пенсії на 400 гривень. Що стосується мінімального розміру пенсійних виплат, то він встановлюється на рівні 2,5 тисячі гривень.
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Підвищення з 1 грудня 2021 року
- У пенсійному фонді розповіли, що з 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1 854 гривень до 1 934 гривень. Відповідно зростуть розміри надбавок та доплат.
- Також з 1 грудня зросте і мінімальна зарплата з 6 тисяч гривень до 6,5 тисяч гривень.
- Через підвищення мінімальної зарплати зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.
Перерахунки пенсій у 2021 році / Фото ПФУ