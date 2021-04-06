Скільки разів в Україні підвищуватимуть пенсії у 2021 році та кого це торкнеться

Денис Шмигаль розповів, що в Україні завершилася індексація пенсій за березень та розпочалася за квітень. Уряд планує ще 3 рази підвищувати пенсії – у липні, жовтні та грудні.
За словами прем'єр-міністра, індексацію пенсій за березень вже повністю завершили.
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Індексація пенсій у березні
- Людям виплатили 43 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж у березні 2020 року.
- Середній розмір підвищення для однієї людини склав понад 300 гривень.
- Загалом індексація торкнулася 8 мільйонів українських пенсіонерів.
Індексація у квітні
- З квітня, за словами Шмигаля, почали індексацію виплат для пенсіонерів, які працюють.
- Додаткові гроші отримають 400 – 600 тисяч людей.
- Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від страхового стажу та від заробітної плати (доходу), з якої нараховують пенсію.
Коли ще та кому підвищать пенсії
- З липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також пенсії за особливі заслуги. Крім того, підвищать і мінімальну пенсію.
- З жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75 – 80 років.
- З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.
За словами прем'єра, ці кроки – важлива частина соціальної політики уряду.
Ми розуміємо, що для того, аби українці отримували пенсії у 2 – 3 рази вищі, потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення,
– наголосив Шмигаль.
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Накопичувальна пенсійна система
Також прем'єр нагадав про плани вже у 2021 році запустити накопичувальну пенсійну систему.
Яку модель пропонує Кабмін
- 2% зі сплачених людиною податків йдуть на її особистий пенсійний рахунок;
- також на цей рахунок потрапляють ще 2% від ЄСВ, який сплачує за людину роботодавець;
- людина саме зможе обирати пенсійний фонд, який далі буде інвестувати її кошти;
- інвестиції можуть відбуватися лише у надійні та не ризиковані фінансові інструменти;
- українці, які виходять на пенсію, зможуть обирати: забрати всі накопичені кошти одразу, отримувати виплати рівними частинами та навіть залишити частину своїх виплат у спадок;
- накопичувальна пенсійна система не скасовує солідарну, а буде додатковими виплатами.