Денис Шмигаль розповів, що в Україні завершилася індексація пенсій за березень та розпочалася за квітень. Уряд планує ще 3 рази підвищувати пенсії – у липні, жовтні та грудні.

За словами прем'єр-міністра, індексацію пенсій за березень вже повністю завершили.

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Індексація пенсій у березні

Людям виплатили 43 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж у березні 2020 року.

гривень, що на 20% більше, ніж у березні 2020 року. Середній розмір підвищення для однієї людини склав понад 300 гривень.

Загалом індексація торкнулася 8 мільйонів українських пенсіонерів.

Індексація у квітні

З квітня , за словами Шмигаля, почали індексацію виплат для пенсіонерів, які працюють.

, за словами Шмигаля, почали Додаткові гроші отримають 400 – 600 тисяч людей.

Збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально залежно від страхового стажу та від заробітної плати (доходу), з якої нараховують пенсію.

Коли ще та кому підвищать пенсії

З липня збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також пенсії за особливі заслуги. Крім того, підвищать і мінімальну пенсію.

збільшать надбавки за понаднормовий стаж, надбавки людям з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також пенсії за особливі заслуги. Крім того, підвищать і мінімальну пенсію. З жовтня встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75 – 80 років.

встановлять щомісячні доплати до пенсії до 400 гривень для пенсіонерів віком 75 – 80 років. З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

За словами прем'єра, ці кроки – важлива частина соціальної політики уряду.

Ми розуміємо, що для того, аби українці отримували пенсії у 2 – 3 рази вищі, потрібно змінювати саму систему пенсійного забезпечення,

– наголосив Шмигаль.

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Накопичувальна пенсійна система

Також прем'єр нагадав про плани вже у 2021 році запустити накопичувальну пенсійну систему.

Яку модель пропонує Кабмін