Голова Міністерства фінансів України Сергій Марченко вважає, що перш за все для України важливо закрити борги й не накопичувати їх. Чи відбудеться підвищення тарифів на електроенергію через меморандум з МВФ, як це було з газом, читайте далі.

Чи підвищаться тарифи

Голова Мінфіну вважає, що потрібно виробити механізм, яким можна було збалансувати ринок, визначити компенсатори держави. Марченко одразу ж зауважив, що уряд має ідеї з цього приводу.

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Одна з ідей уряду

Як приклад, міністр розповідає про ідею збільшення екологічного податку за акцизами. Проте, Марченко не став вдаватись в подробиці, оскільки модель ще не сформульована.

У цьому ринку величезні перекоси і вузькі місця, над якими потрібно працювати,

– пояснює міністр.

Чи вплине річний тариф на транш МВФ

Голова Мінфіну відмітив, що міністерством не обговорювалось з МВФ питання дії річного тарифу, але зауважив, що це могло відбутись на рівні Міністерства енергетики. Марченко впевнений, що оскільки запропонований ринковий механізм визначає абонентську плату на рік, то не повинно виникнути ніяких проблем.

Нагадаємо! В Україні з 1 травня 2021 року почне діяти річний тариф на газ. Тобто українці укладатимуть договір з газопостачальниками до 30 квітня 2022 року. Збільшувати ціну протягом цього часу постачальники не зможуть.

Меморандум з МВФ

МВФ стурбований тим, що на бюджет України можуть бути перекладені фіскальні ризики, пов'язані з ринком електроенергетики, розповів Марченко. Але міністр передбачає, що проблеми можуть виникнути не у поточному році, а можливо, у 2022 чи 2023 роках.

МВФ хоче збалансованої моделі ринку електроенергетики,

– зауважує Марченко.

Голова Мінфіну зазначив, що Україна нині активно працює зі Світовим банком. Саме тому, на його думку, буде вироблено розуміння того, як можна збалансувати цей ринок.