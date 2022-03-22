На підтримку військових НБУ перерахував понад 12,6 мільярда гривень зі спецрахунку

Національний банк перерахував на потреби військових понад 12,6 мільярда гривень. Гроші надходили на спецрахунок як у гривнях, так і у валюті з-за кордону.

Гроші на підтримку ЗСУ

Станом на 22 березня залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки ЗСУ, становить майже 51 мільйона гривень.

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На які потреби НБУ перерахував гроші

Міністерству оборони України – 9,01 мільярдів гривень.

Національній поліції України – 1,65 мільярда гривень.

Державній прикордонній службі – 980,2 мільйона гривень.

Національній гвардії України – 950 мільйонів гривень.

Загалом з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12,7 мільярда гривень в еквіваленті. Зокрема понад 3,7 мільярда гривень в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зі США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Китаю, Франції, Канади, Австралії та ще багатьох країн світу).

Як переказати кошти на спецрахунок НБУ

Переказати гроші на спеціальний рахунок Нацбанку для допомоги армії можна за посиланням.

Також можна переказувати гроші на гуманітарні потреби. Зробити це можна за посиланням.

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На рахунок НБУ для гуманітарних цілей вже надійшло 292 мільйони гривень. З них понад 152 мільйони гривень надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).