За підрахунками Кабміну, під час другого локдауну збитки понесуть майже 2 мільйони українців. Тож в Офісі Президента підготували пакет законопроєктів, аби допомогти підприємцям.

Власник мережі столичних барів Михайло зізнався, що з початку карантину його прибутки знизились утричі. Тепер з острахом готується до можливого новорічного локдану. Чоловік не виключає, що доведеться закрити декілька барів. Про це він розповів журналістам 24 каналу.

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За його словами, в колись прибутковий різдвяний період нині працювати просто невигідно. А на допомогу від держави Михайло не розраховує.

"У нас немає такої практики, як в Європі, коли держава відшкодовує до 80% податків. Бізнес розуміє це і ми не звертаємося за допомогою. Але просимо діалогу, тому що зараз дуже важко", – наголосив Михайло Бабич.

Зеленський пообіцяв компенсувати збитки підприємцям

Володимир Зеленський заявив про одноразову виплату матеріальної допомоги тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через посилення карантину. Мовиться про 8 тисяч гривень.

► По 8 тисяч гривень отримають звільнені під час карантину працівники. Потрібно буде лише заповнити коротку форму в додатку "Дія".

► Відшкодувати мають й частину податків, які сплатили ФОПи першої групи – це 200 підприємців. Компенсацію витрат на сплату ЄСВ за найманих працівників обіцяють й тим підприємцям, які зупинять свою роботу.

Невідомо, чи вистачить в українському бюджеті грошей на такі виплати. Адже до кінця 2020 року уряд має покрити 150 мільярдів гривень дефіциту. А діра кошторису на 2021 рік – 270 мільярдів. За підрахунками Кабміну, на виплати по 8 тисяч треба взяти 15 мільярдів з ковідного фонду.

Є велика проблема, як саме будуть виплачуватися ці гроші. Ця допомога сплачуватиметься лише за наявності коштів. Тобто, якщо в державі не буде грошей, то ніхто нічого не отримає,

– зазначив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Колишній виконувач обов'язків голови Міністерства економіки України Павло Кухта пояснив, що дії влади зрозумілі і правильні. Проблема – в неефективному плануванні бюджету.

За його словами, в Україні є бюджетна криза, Кабмін погано спланував і погано виконує бюджет, грошей не вистачає майже на все. Відтак 8 тисяч гривень – це значно краще, ніж 0.

Підприємці нарікають на мізерні суми відшкодування збитків

Самі підприємці кажуть, що виплати по 8 тисяч – мізерні і не зможуть компенсувати чималі збитки під час карантину.

"Ця сума не те, що не перекриє, а вона просто не покриє середню заробітну плату одного працівника", – прокоментував власник мережі барів Михайло Бабич.

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Він вважає, що краще б влада запровадила дешеві кредити на період карантину.

Нині нардепи скоротили строк підготовки законопроєкту, аби ухвалити його в найменші терміни.

Довідка. У Польщі ще в березні уряд скасував для підприємців оплату за оренду великих торговельних приміщень. У Німеччині зменшили відсоткові ставки для кредитування великого та середнього бізнесу, а у Великобританії деяким працівникам відшкодували до 80% зарплати.