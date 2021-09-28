Підстав підвищувати тарифи нема і не буде, – уряд про суми у платіжках

В Кабміні запевнили, що суми у платіжках не можуть бути більшими, ніж це розраховано на основі річних тарифів. За формування тарифів відповідає виключно місцева влада.

Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він наголосив, що завищені тарифи – це "свідчення неспроможності на місцях".

Нещодавно В Європі ростуть ціни на газ: чи зміниться вартість для споживачів в Україні

Жодної підстави підвищувати тарифи нема

Жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій,

– зазначив міністр.

За словами Немчінова, "Нафтогаз" пропонує доступні тарифи – як для побутових користувачів, так і виробників тепла та гарячої води.

Річні тарифи на газ від "Нафтогазу":

7,96 гривні за кубометр газу – для побутових споживачів;

7,42 гривні за кубометр на перший рік – для підприємств теплокомуненерго.

Тарифи на опалення теж підвищувати не мають, – Чернишов

Зазначимо, що раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов

наголосив, що тарифи на опалення підвищувати не мають. Це – попри рекордне зростання вартості газу в Європі.

Це цікаво Чому у багатих британців вдома холодніше, ніж у бідних українців

Також раніше у тому, що не зростатимуть тарифи на газ і тепло, запевнив українців прем'єр Денис Шмигаль. Ціна на блакитне паливо не має мінятись до квітня 2022 року.

Текст публікації Олега Немчінова:

За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде.



Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій.



НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу:

– для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 гривні за кубометр;

– для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 гривні за кубометр на перший рік.