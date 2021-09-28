Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він наголосив, що завищені тарифи – це "свідчення неспроможності на місцях".
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Жодної підстави підвищувати тарифи нема
Жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій,
– зазначив міністр.
За словами Немчінова, "Нафтогаз" пропонує доступні тарифи – як для побутових користувачів, так і виробників тепла та гарячої води.
Річні тарифи на газ від "Нафтогазу":
- 7,96 гривні за кубометр газу – для побутових споживачів;
- 7,42 гривні за кубометр на перший рік – для підприємств теплокомуненерго.
Тарифи на опалення теж підвищувати не мають, – Чернишов
Зазначимо, що раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов
наголосив, що тарифи на опалення підвищувати не мають. Це – попри рекордне зростання вартості газу в Європі.
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Також раніше у тому, що не зростатимуть тарифи на газ і тепло, запевнив українців прем'єр Денис Шмигаль. Ціна на блакитне паливо не має мінятись до квітня 2022 року.
Текст публікації Олега Немчінова:
За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде.
Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій.
НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу:
– для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 гривні за кубометр;
– для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 гривні за кубометр на перший рік.