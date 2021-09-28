Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він наголосив, що завищені тарифи – це "свідчення неспроможності на місцях".

Нещодавно В Європі ростуть ціни на газ: чи зміниться вартість для споживачів в Україні

Жодної підстави підвищувати тарифи нема

Жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде. Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій,

– зазначив міністр.

За словами Немчінова, "Нафтогаз" пропонує доступні тарифи – як для побутових користувачів, так і виробників тепла та гарячої води.

Річні тарифи на газ від "Нафтогазу":

7,96 гривні за кубометр газу – для побутових споживачів;

7,42 гривні за кубометр на перший рік – для підприємств теплокомуненерго.

Тарифи на опалення теж підвищувати не мають, – Чернишов

Зазначимо, що раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов

наголосив, що тарифи на опалення підвищувати не мають. Це – попри рекордне зростання вартості газу в Європі.

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Також раніше у тому, що не зростатимуть тарифи на газ і тепло, запевнив українців прем'єр Денис Шмигаль. Ціна на блакитне паливо не має мінятись до квітня 2022 року.

Текст публікації Олега Немчінова:

За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде.



Наголошую, що суми в платіжках мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій.



НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу:

– для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 гривні за кубометр;

– для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 гривні за кубометр на перший рік.