Підстав немає, – Гетманцев виступив проти сплати податків щомісяця

Кабінет Міністрів запропонував, аби українці сплачували єдиний соціальний внесок та єдиний податок не щокварталу, а кожного місяця. Втім такий підхід щонайменше потребує дискусій і обґрунтування.

Натомість рішення проводити виплати кожного кварталу є абсолютно правильним. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова фінансового комітету Верховної Ради, депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

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Він пригадав, що у 2019 році було ухвалено рішення про уніфікацію об'єднання звітності з ЄСВ та податкового доходу фізичних осіб. Згідно з ним, звітність повинна подаватися раз на квартал, а не на місяць.

Нардеп наголосив, що категорично проти це змінювати. І буде наполягати саме на тому рішенні, яке є чинним зараз.

Будемо обговорювати з міністерством фінансів і Кабінетом Міністрів, але я підстав для цього не бачу,

– зазначив він.

Гетманцев пояснив, що в Україні було зменшено звітність з єдиного соціального внеску та податку на доходи. Замість 4 звітів громадяни тепер мають подавати щокварталу лише 1. Але звітність з ЄСВ була щомісячна, а з ПДФО – щоквартальна.

Натомість зараз уряд хоче переконати в тому, що більш правильним було б рішення подавати цей звіт щомісяця. Політик висловив сумнів, чи підтримають депутати таку пропозицію.

І додав, сплата податку прив'язується до терміну подачі декларації. Якщо це виконується щомісяця, то на сплату є 20 днів з моменту подання. Якщо щоквартально – 40 днів. "Це також одна з причин, чому я вважаю, що не досить обґрунтований такий підхід", – пояснив "слуга народу".

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