Про відставку Фрідмана з посади у вівторок, 1 березня, заяви в компанії. Рішення набуло чинності днем раніше. До слова, Veon – материнська компанія Київстар.

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Довідка: Veon – це глобальний постачальник послуг з'єднання та Інтернету. А Михайло Фрідман також заснував Альфа-груп.

Відповідне рішення прийняли на фоні введення санкцій. Нагадаємо, що в Європі розширили список персональних санкцій. Туди додали прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, голову "Роснефти" Ігора Сечіна та російського мільярдера і засновник USM Holdings Алішер Усманов. Ще раніше санкці наклали на Путіна та Лаврова.

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