Чи підніме НБУ облікову ставку: прогнози експертів

Нову облікову ставку Національний банк оголосить вже завтра, 21 жовтня. Єдиної думки на ринку щодо перегляду ставки нині немає, проте деякі експерти вважають, що регулятор може її зберегти на нинішньому рівні за конкретних обставин.

Якою буде облікова ставка

Зараз облікова ставка на рівні 8,5%. Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що НБУ може залишити ставку на цьому рівні, але при певних умовах.

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Це в умовах, коли темпи інфляції дещо знизилися в порівнянні з прогнозом, а відновлення ВВП відбувається значно повільніше, ніж очікувалося,

– зауважує експерт.

Разом з тим Демків вважає, що Нацбанк достатньо серйозно розглядає варіант із підвищенням ставки, оскільки темпи зростання цін залишаються високими. Також експерт додає, що це стосується не лише України, а й більшості країн світу. "Центральні банки проводять цикл підвищення ставок чи планують його", – вважає Демків.

Шалена інфляція та зростання цін в Україні

У вересні поточного року інфляція прискорилась до 11% річних. Це найвищий трирічний максимум, а понад 11% вона була останній раз у травні 2018 року – 11,7%. Споживчі ж ціни у вересні проти серпня зросли на 1,5%, а з початку року – на 7,5%.

Такі шалені темпи інфляції значно перевищують не лише ціль НБУ у 5±1%, а й оновлений прогноз за підсумками якого вона повинна скласти 9,6%. Цікавим є те, що попередні цикли підняття облікової ставки регулятор пояснював саме інфляційним тиском.

Курсові тренди

На думку Анни Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, важливим днем з точки зору впливу на курсові тренди буде четвер, коли НБУ оголосить рішення по обліковій ставці.

Наразі єдиної думки на ринку щодо перегляду ставки немає. Тож у цей час цілком ймовірні спекулятивні атаки на гривню та спроби розвернути курсовий тренд,

– вважає експертка.

Чи чекати на підняття ставку у 2022 році: прогноз J.P. Morgan

Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Згідно з прогнозом американського банку J.P. Morgan Нацбанк підвищить у 2022 році облікову ставку:

у I кварталі (січні – березні) – до 9%,

у II кварталі (квітень – червень) – до 9,25%,

в IV кварталі (жовтень – грудень) – до 9,5%.