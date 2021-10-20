Якою буде облікова ставка

Зараз облікова ставка на рівні 8,5%. Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що НБУ може залишити ставку на цьому рівні, але при певних умовах.

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Це в умовах, коли темпи інфляції дещо знизилися в порівнянні з прогнозом, а відновлення ВВП відбувається значно повільніше, ніж очікувалося,

– зауважує експерт.

Разом з тим Демків вважає, що Нацбанк достатньо серйозно розглядає варіант із підвищенням ставки, оскільки темпи зростання цін залишаються високими. Також експерт додає, що це стосується не лише України, а й більшості країн світу. "Центральні банки проводять цикл підвищення ставок чи планують його", – вважає Демків.

Шалена інфляція та зростання цін в Україні

У вересні поточного року інфляція прискорилась до 11% річних. Це найвищий трирічний максимум, а понад 11% вона була останній раз у травні 2018 року – 11,7%. Споживчі ж ціни у вересні проти серпня зросли на 1,5%, а з початку року – на 7,5%.

Такі шалені темпи інфляції значно перевищують не лише ціль НБУ у 5±1%, а й оновлений прогноз за підсумками якого вона повинна скласти 9,6%. Цікавим є те, що попередні цикли підняття облікової ставки регулятор пояснював саме інфляційним тиском.

Курсові тренди

На думку Анни Волуйчак, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, важливим днем з точки зору впливу на курсові тренди буде четвер, коли НБУ оголосить рішення по обліковій ставці.

Наразі єдиної думки на ринку щодо перегляду ставки немає. Тож у цей час цілком ймовірні спекулятивні атаки на гривню та спроби розвернути курсовий тренд,

– вважає експертка.

Довідка: Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Чи чекати на підняття ставку у 2022 році: прогноз J.P. Morgan

Згідно з прогнозом американського банку J.P. Morgan Нацбанк підвищить у 2022 році облікову ставку:

у I кварталі (січні – березні) – до 9%,

у II кварталі (квітень – червень) – до 9,25%,

в IV кварталі (жовтень – грудень) – до 9,5%.

Нагадаємо, що ще під час перегляду рівня облікової ставки у вересні очільник НБУ зауважив про наміри регулятора припинити використання антикризових заходів з IV кварталу (жовтень – грудень) 2021 року.