Найкращі додатки на смартфон, які допоможуть контролювати витрати

Підбірка мобільних додатків, за допомогою яких можливо не лише контролювати власний бюджет, а й аналізувати свої витрати.

Джерело: 24 канал

Прислів'я говорить "Копійка гривню береже", а у сучасному діджитал суспільстві замість народних прислів'їв та приказок мобільні додатки можуть допомоги кожному стати більш заощадливим та навчитись контролювати власні витрати.

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Більшість додатків для відстежування власних фінансів безкоштовні, проте, за додаткову щорічну, або щомісячну плату користувач може отримати доступ до більшого спектра функцій.

BillGuard (iOS, Android)

Додаток BillGuard має не лише мобільний формат, але й веб версію, що сканує транзакції по кредитних та дебетових картках, попереджуючи користувачів про можливі шахрайства, помилкові рахунки, шахрайські та приховані платежі. BillGuard увійшов у 2015 році у рейтинг AdvisoryHQ New, як "Найкращий додаток для фінансового захисту у 2015 році". Додаток BillGuard, описаний його розробниками як "служба особистого фінансування безпеки".

Переваги

Додаток безкоштовний.

Раніше додаток стягував плату у розмірі 9,99 долара, якщо користувач хотів увімкнути більше одного облікового запису, проте нині це вже не так.

Застерігає користувача від так званих "сірих платежів", таким чином уберігаючи їх від зайвих витрат.

Захищає фінансові дані користувача за допомогою авторизації.

Недоліки

Якщо користувач бажає отримати доступ до таких функцій, як: кредитний моніторинг та страхування від крадіжки особистих даних, то доведеться заплатити певну суму, для отримання доступу.

DollarBird (iOS, Android)

Додаток DollarBird використовує систему календаря для відстежування витрат, що значно відрізняється від інших схожих додатків, в яких користувач відкалібровує особисті фінанси за допомогою категорій. Основною концепцією додатку є щоденне керування готівкою. Розробники стверджують, що додаток може бути ідеальним рішенням, якщо ви раніше намагались використовувати бюджетні додатки, проте без особливого успіху.

Переваги

Користувач має змогу не лише відстежувати власні доходи та витрати, але й прогнозувати рух власних коштів.

Платні версії програми користувач може сплачувати по місячно, або ж один раз на рік. Таким чином у користувача є час, аби визначитись чи достатньо додаток для нього зручний.

Доступна, за додаткову плату, Business версія може бути корисна для маленьких підприємств, оскільки дозволяє користувачу створити обліковий запис для групи людей та відстежувати групові фінанси.

Недоліки

Версії Pro та Business не є безкоштовними, тому користувачу доведеться щомісячно сплачувати фіксовану суму.

Не можливість автоматично налаштувати всі транзакції. Користувач повинен вводити їх власноруч.

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Moneygraph+ (Windows)

Додаток Moneygraph буде доречний тим користувачам, що мають не стабільний, або не фіксований заробіток. Так фрілансери, наприклад, що отримують прибуток з різних джерел та різними шляхами зможуть навести лад та контролювати всі доходи.

Переваги

Можливість створити одночасно декілька рахунків та спостерігати коли й скільки заробив.

Робити переказ між рахунками.

Створювати власні нові категорії для ще більшої зручності користування.

Додаток захищає дані свого користувача паролем.

Недоліки

Застаріла система Windows Phone 8.1.

Money Lover (iOS, Android)

Розробники додатку Money Lover стверджують, що їх додаток створений для керування персональними фінансами та досягнення фінансових цілей. Програма підтримує всі класичні функції для обліку особистих фінансів та надає детальну статистику про витрати.

Переваги

Можливість відстежувати витрати та прибуток за допомогою окремих рахунків.

До сервісу користувач може приєднатися за допомогою вже наявних облікових записів у Facebook або Google, проте, за бажанням, може й зареєструватись у ньому.

У додатку є можливість працювати з різними електронними гаманцями.

Наявні функції керування боргами та заощадженнями.

Недоліки

У додатку наявна велика кількість безкоштовних функцій, проте близько половини будуть доступні за додаткову плату.

Наявність рекламних банерів.

Zoho Expense (Android)

Додаток є продуктом індійської операційної системи для бізнесу. Zoho Expense є онлайн інструментом для керування витратами, яке автоматизує записи витрат та допомагає користувачам формувати звіти про витрати, керувати та своєчасно їх оплачувати.

Переваги

Немає рекламних оголошень та банерів.

Є можливість зберегти звіт про витрати у форматі PDF, або ж одразу видрукувати.

Можливість створювати звіти за різний проміжок часу.

Недоліки

Не працює без підключення до сервера.

Не всі функції додатку безкоштовні.

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PENNY (iOS, Android)

Розробники додатку PENNY зауважують, що програма ділиться зі своїми користувачами важливою та цікавою інформацією про їх фінанси. Користувачі мають змогу слідкувати за особистими фінансами за допомогою текстових повідомлень у яких програма надає графічні зображення та навіть дружні жарти про їх звички багато витрачати.

Переваги

Безкоштовний додаток.

Можливість створювати список покупок безпосередньо у додатку.

Користувачам доступні спеціальні пропозиції від партнерів додатку, а також є можливість переглянути актуальну інформацію про знижки та вигідні пропозиції, які пропонує PENNY.

Можливість користування банківською карткою в електронному режимі.

Автоматично сортує транзакції по кошиках.

Недоліки

Деякі користувачі скаржаться, що додаток вимагає постійно оновлювати його.