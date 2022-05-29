Також фіксація ціни стосуватиметься й центрального опалення у всіх без винятку містах. Про це 28 травня написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Як саме хочуть зафіксувати ціну

Наразі група експертів досліджує це питання. Вони розробляють різні варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів. Після завершення всіх необхідних аналізів буде вже пропозиція, яку подадуть на розгляд Верховної Ради.

Сьогодні це обговорили під час селекторної наради з НАК "Нафтогаз", Юлією Свириденко, Олексієм Чернишовим, Олександром Слобожаном, начальниками обласних військових адміністрацій та мерами міст,

– написав Кирило Тимошенко.



Скриншот розмови, про яку мовиться / Зображення з телеграму Кирила Тимошенка

На цій темі спекулюють фейками

Нещодавно в мережі почала поширюватися інформація, що нібито ціна газу та опалення для українців має зрости втричі. Проте це лише звичайний фейк, який спрямований на розхитування ситуації в країні.

28 травня в РНБО це спростували й вказали на одну дуже важливу деталь. Наразі в Україні є затверджений закон щодо врегулювання відносин на газовому ринку. Мовиться про весь період воєнного стану. Цей законопроєкт схвалили 10 травня 2022 року.

Цей законопроєкт передбачає стримування тарифів на газ і опалення. Це відбуватиметься шляхом використання частини коштів, які надають нашій державі партнери.

На чому базувалася маніпуляція про підвищення

Окрім цього закликали не вірити в таку інформацію і в "Нафтогазі". 27 травня представники компанії зазначили, що зростання дійсно вже є. Однак воно не стосуватиметься жителів країни.

Більшість фейкових новин на цю тему посилалися на газопостачальну компанія "Нафтогаз Трейдинг". Вона дійсно встановила нові ціни на природний газ, однак україніці це поки не відчуватимуть. Тому наразі всі платіжки комунальних послуг будуть незмінними.

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