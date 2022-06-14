Під час війни краще витрачати чи заощаджувати гроші: пояснення інвестиційного банкіра

Війна почалася зовсім неочікувано. Через це деякі українці почали більше заощаджувати, а інші навпаки – витрачають, аби підтримати економіку країни. Що зараз краще робити – читайте пояснення у статті.

Про це 24 каналу розповів інвестиційний банків Сергій Фурса. Він наголосив, що для економіки України безсумнівно краще, щоб українці витрачали гроші.

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Але, на його думку, в такі важкі часи для кожного українця певно краще заощаджувати.

Тому тут такий собі парадокс. Для того, щоб нас всім разом було добре, треба, щоб ми витрачали кошти. А оптимальна стратегія для кожного українця – це заощаджувати, – пояснив економіст.

Фурса каже, що економіка – це в тому числі і споживання.

"Зараз для багатьох людей дивно, що йде війна, а хтось сидит в ресторані. Але насправді така людина, яка сидить в ресторані, дає робочі місця багатьом іншим", – розповів банків.

За його словами, так працює сучасна економіка – це вже не лише робота заводів, це маленькі сервіси, бізнеси тощо.

Тому тим, що ви витрачаєте гроші, ви допомагаєте економіці. Навіть якщо під час війни ви йдете в кіно чи ресторан тощо – ви допомагаєте економіці і допомагаєте перемагати. Так ви підтримуєте інших людей, які отримують через це зарплату,

– відповів Фурса.

Економіст зауважив, що найбільша загроза кризи – це коли всі скорочують споживання. "Але це циклічне споживання – ви менше витратили коштів – хтось інший через це заробив менше грошей – і так далі", – додав він.

Фурса зазначив, що витрачанням коштів українці допомагають. Досі до мільярда доларів приходить в Україну від заробітчан.

До того ж, світ теж допомагє Україні, зокрема санкціями та зброєю, а також фінансово. З початку року ми отримали близько 6 мільярдів доларів, але для нинішньої ситуації це мало.

Сергій Фурса про економіку під час війни та прогноз курсу валют:



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