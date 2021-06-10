Про це інформує компанія-оператор Nord Stream 2 AG. Роботи із запуску газу можуть розпочати вже 11 червня.

До теми Мета "Північного потоку-2" – внести розбрат, – Кулеба

Морська ділянка – механічно добудована

Морська ділянка першої нитки "Північного потоку-2" механічно добудована. Прокладка була завершена 4 червня 2021 року, сьогодні здійснено об'єднання укладених з боку Росії і Німеччини морських секцій газопроводу,

– заявили у компанії.

Пусконалагоджувальні роботи можуть тривати протягом кількох місяців. Наразі триває спорудження другої нитки трубопроводу.

Проєкт є зброєю Кремля, – Шмигаль

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проєкт є зброєю Кремля, і її використовуватимуть, як проти України, так і проти США та Європи. Офіційний Київ продовжить наполягати на зупинці спорудження "Північного потоку-2" і сподівається на повернення американських санкцій.

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Важливо! Російський проєкт під час розмови 7 червня обговорили президент України Зеленський та глава Білого дому Джо Байден. Байден запевнив Україну в гарантіях безпеки з боку Штатів.