Про це інформує компанія-оператор Nord Stream 2 AG. Роботи із запуску газу можуть розпочати вже 11 червня.
До теми Мета "Північного потоку-2" – внести розбрат, – Кулеба
Морська ділянка – механічно добудована
Морська ділянка першої нитки "Північного потоку-2" механічно добудована. Прокладка була завершена 4 червня 2021 року, сьогодні здійснено об'єднання укладених з боку Росії і Німеччини морських секцій газопроводу,
– заявили у компанії.
Пусконалагоджувальні роботи можуть тривати протягом кількох місяців. Наразі триває спорудження другої нитки трубопроводу.
Проєкт є зброєю Кремля, – Шмигаль
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що проєкт є зброєю Кремля, і її використовуватимуть, як проти України, так і проти США та Європи. Офіційний Київ продовжить наполягати на зупинці спорудження "Північного потоку-2" і сподівається на повернення американських санкцій.
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