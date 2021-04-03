У першому кварталі 2021 року український експорт зріс на 12%

Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Денис Шмигаль заявив, що в Україні зростає товарообіг. Так, експорт за перший квартал зріс на 12% у порівнянні з першим кварталом 2020 року.
Прем'єр-міністр зауважив, що показник експорту зріс у порівнянні з минулим роком попри те, що тоді ще не було кризи через пандемію.
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Найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ з різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту,
– сказав чиновник.
Він додав, що інструментом для підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство. Це установа, яка допомагає експортерам і страхує їх ризики.
"Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 мільярда гривень. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дасть змогу збільшити обсяг загального експорту України на 2 – 3%", – підкреслив Шмигаль.Зверніть увагу! Впродовж 2020 року Україна найбільше експортувала зерно – на 9,4 мільярда доларів, чорні метали – на 7,7 мільярда доларів, жири та олії тваринного або рослинного походження – на 5,8 мільярда доларів. Загалом товарообіг у 2020 році зменшився на 7 мільярдів порівняно з 2019 роком.