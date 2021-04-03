У першому кварталі 2021 року український експорт зріс на 12%
Денис Шмигаль заявив, що в Україні зростає товарообіг. Так, експорт за перший квартал зріс на 12% у порівнянні з першим кварталом 2020 року.
Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Що заявив Шмигаль
Прем'єр-міністр зауважив, що показник експорту зріс у порівнянні з минулим роком попри те, що тоді ще не було кризи через пандемію.
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До яких країн збільшився експорт:
- До Китаю – +55%,
- Великої Британії +38%,
- Європейського Союзу +17%.
Найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про ЗВТ з різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту,
– сказав чиновник.
Він додав, що інструментом для підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство. Це установа, яка допомагає експортерам і страхує їх ризики.
"Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 мільярда гривень. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дасть змогу збільшити обсяг загального експорту України на 2 – 3%", – підкреслив Шмигаль.
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