У перший тиждень року Нацбанк України продав 100 мільйонів доларів
10 січня 2022 , 12:05Читать новость на русском
Джерело:"Економічна правда"
Лише протягом першого тижня січня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 100 мільйонів доларів.
Такі дані оприлюднив НБУ. Продаж відбувся протягом тижня 4 – 6 січня.
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50 мільйонів доларів НБУ продав за найкращим курсом
З усього обсягу операцій з продажу валюти, 50 мільйонів доларів Нацбанк здійснив за найкращим курсом. Решту 50 мільйонів в американській валюті – за єдиним.
Протягом минулого року НБУ викупив 3,69 мільярда доларів
Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 мільярда доларів. Натомість Нацбанк продав – 1,28 мільярда в американській валюті.
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Раніше НБУ назвав основні ризики для економіки України:
- Військовий конфлікт з Росією: це призвело до тиску на валютному ринку.
- Ціновий сплеск у світі.
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