Такі дані оприлюднив НБУ. Продаж відбувся протягом тижня 4 – 6 січня.

Актуально Нацбанк встановив нову вартість долара та євро: курс валют на 10 січня

50 мільйонів доларів НБУ продав за найкращим курсом

З усього обсягу операцій з продажу валюти, 50 мільйонів доларів Нацбанк здійснив за найкращим курсом. Решту 50 мільйонів в американській валюті – за єдиним.

Протягом минулого року НБУ викупив 3,69 мільярда доларів

Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 мільярда доларів. Натомість Нацбанк продав – 1,28 мільярда в американській валюті.

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Раніше НБУ назвав основні ризики для економіки України:

Військовий конфлікт з Росією: це призвело до тиску на валютному ринку.

Ціновий сплеск у світі.

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