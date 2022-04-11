Це перші подібні міри відколи проти Росії було запроваджено 5 пакетів санкції, які ускладнили фінансові операції.

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Комітетом з кредитних деривативів визнав відкрите акціонерне товариство "Російська залізниця" компанією, яка перебуває у стані дефолту, по одному випуску євробондів.

Комітет визначення кредитних деривативів повідомив, що несплата кредиту відбулася після протермінування пільгового періоду. Купон, який компанія мусила виплатити 14 березня, не дійшов до інвесторів у вказані 10-денні терміни.

Водночас Міністерство фінансів Росії звинуватило США та інші країни у спробі спровокувати дефолт, який стане першим міжнародним боргом більш ніж за сторіччя. Минулого тижня країна була змушена виплатити дві доларові облігації рублями, щоб не порушувати зобов'язання по виплаті заборгованостей.

Наразі ситуація на тій стадії, коли технічний дефолт для Росії тепер майже неминучий,

– прокоментував ситуацію Гері Кірк, який керує TwentyFour Asset Management LLP.

Раніше видання Bloomberg вже повідомляло, що дефолт Росії практично неминучий. Водночас S&P знизило кредитний рейтинг Росії до "вибіркового дефолту".

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