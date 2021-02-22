Перші іпотечні кредити під 7% зможуть видати у березні, – Мінфін
Програма "Доступна іпотека" розпочне діяти вже на початку весни. Перший іпотечний кредит під 7% Мінфін обіцяє видати разом з уповноваженими банками вже на початку березня.
Джерело:24 канал
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".
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Планують видати 5 мільярдів гривень кредитів
Загалом у профільному відомстві планують видати кредитів на 5 мільярдів гривень. За словами Марченка, іпотекою під 7% зможуть скористатись 5 тисяч сімей.
Шмигаль пообіцяв іпотеку під 5%
Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував ще більше зниження іпотечної ставки в Україні. За словами глави уряду, іпотеку можна буде взяти навіть не під 7, а під 5%.
Придбати житло за такими умовами можливо буде у другій половині 2021 року. Поки що таку можливість вивчають разом з фахівцями НБУ.
Хто може скористатись іпотечним кредитом під 7%?
Це громадяни, які планують придбати, як власну квартиру, так і спорудити свій будинок. Головне, аби житло не було побудоване до 2015 року.
Дані Офісу Президента
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