Перші ФОПи вже почали отримувати "карантинні" 8 тисяч, – Петрашко

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розповіли, що ФОПи, які перебувають у червоних зонах вже почали отримувати обіцяні 8 тисяч від держави. Зокрема, це стосується тих підприємців, котрі подали заявку в перші дні дії програми.

Виплати ФОПам

Карантинні 8 тисяч для підприємців з червоних зон

300 тисяч ФОПів та найманих працівників вже подали заявку на отримання карантинних 8 тисяч, станом на 28 квітня 2021 року.

200 мільйонів гривень вже пішли на виплати, а міністр економіки Ігор Перташко запевнив, що надалі процес буде ще ритмічнішим.

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Хочу всіх заспокоїти, що при необхідності на програму будуть передбачені додаткові кошти, адже програма буде доступна впродовж 2021 року для всіх областей, які потрапляють до "червоної" зони,

– розповів Ігор Петрашко.

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Додаткові виплати з місцевих бюджетів

иплати карантинних 8 тисяч гривень звільнили від банківської комісії

У Міністерстві економіки відмітили, що підприємці та наймані працівники з червоних зон також зможуть отримати додаткову фінансову допомогу з місцевого бюджету регіону, в разі запровадження таких виплат за рішенням органів місцевого самоврядування.

Як відбуватиметься процедура, якщо місцеве самоврядування прийме відповідне рішення для надання виплат:

У міністерстві розповіли, що ніяких додаткових заяв подавати не потрібно, достатньо буде реєстрації в додатку "Дія".

Далі Мінцифра у десятиденний строк після закінчення строку подання заяв сформує та передасть місцевим органам, на території яких запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, переліки застрахованих осіб для прийняття рішення щодо надання допомоги за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Місцеві органи влади, керуючись наданою інформацією, складуть власні списки тих, хто отримає допомогу з місцевих бюджетів.