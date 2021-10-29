Перша нитка "Північного потоку-2" готова до запуску, другу заповнять уже незабаром

Тим часом перша нитку газопроводу вже готова до повноцінного використання. Про це повідомив голова австрійської компанії OMV, що стала одним з інвесторів трубопроводу, Альфред Штерн.

За словами очільника однієї з найбільших нафтових компаній у Центральній Європі, першу нитку уже можна запускати. Щодо другої – вона буде готова до кінця грудня.

Перша нитка була заповнена газом, тому вона вже готова до запуску. Проєктна компанія Nord Stream 2 AG також націлена, що до кінця року друга лінія буде заповнена газом,

– зазначив він.

Сертифікація газопроводу "Північний апотік-2": головне

Перш ніж запуститися, російська труба повинна отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі. Газопровід повинен відповідати правилам Третього енергопакета. Це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним. Ухвалити рішення щодо цього повинні до 8 січня 2022 року.

Тим часом одну з двох ниток "Північного потоку-2" заповнили технічним газом. Він створив тиск для того, щоб почати транспортування справжнього блакитного палива.

! Повідомлення про те, що першу нитку вже заповнили технічним газом, з'явилося ще 18 жовтня. Після того, як завдяки технічній речовині утвориться необхідний тиск, трубу можна буде наповнити справжнім газом.