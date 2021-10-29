Перша нитка "Північного потоку-2" готова до запуску, другу заповнять уже незабаром
Джерело:OMV group
Російський газопровід "Північний потік-2" вже на половину готовий до запуску. Другу нитку газогону до кінця року збираються заповнити технологічним газом.
Тим часом перша нитку газопроводу вже готова до повноцінного використання. Про це повідомив голова австрійської компанії OMV, що стала одним з інвесторів трубопроводу, Альфред Штерн.
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Першу нитку вже можна наповнювати паливом
За словами очільника однієї з найбільших нафтових компаній у Центральній Європі, першу нитку уже можна запускати. Щодо другої – вона буде готова до кінця грудня.
Перша нитка була заповнена газом, тому вона вже готова до запуску. Проєктна компанія Nord Stream 2 AG також націлена, що до кінця року друга лінія буде заповнена газом,
– зазначив він.
Сертифікація газопроводу "Північний апотік-2": головне
- Перш ніж запуститися, російська труба повинна отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі. Газопровід повинен відповідати правилам Третього енергопакета. Це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.
- "Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.
- Оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним. Ухвалити рішення щодо цього повинні до 8 січня 2022 року.
- Тим часом одну з двох ниток "Північного потоку-2" заповнили технічним газом. Він створив тиск для того, щоб почати транспортування справжнього блакитного палива.