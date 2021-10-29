Тим часом перша нитку газопроводу вже готова до повноцінного використання. Про це повідомив голова австрійської компанії OMV, що стала одним з інвесторів трубопроводу, Альфред Штерн.

За словами очільника однієї з найбільших нафтових компаній у Центральній Європі, першу нитку уже можна запускати. Щодо другої – вона буде готова до кінця грудня.

Перша нитка була заповнена газом, тому вона вже готова до запуску. Проєктна компанія Nord Stream 2 AG також націлена, що до кінця року друга лінія буде заповнена газом,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Повідомлення про те, що першу нитку вже заповнили технічним газом, з'явилося ще 18 жовтня. Після того, як завдяки технічній речовині утвориться необхідний тиск, трубу можна буде наповнити справжнім газом.

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