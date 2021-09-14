Перешкод немає, – МВФ дасть Україні транш розміром 750 мільйонів

В Україну 18 вересня прибуде місія Міжнародного валютного фонду, яка буде завершальним кроком перед видачею Києву чергового траншу. У Кабміні очікують, що допомога від Фонду в розмірі 750 мільйонів доларів надійде наприкінці листопада – у грудні.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня. Він наголосив, що Україна виконала всі умови, передбачені у меморандумі з МВФ.

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Дата та сума наступного траншу від МВФ

Ми очікуємо позитивного завершення місії. Кінець листопада – початок грудня – це дата, коли можливий транш МВФ,

– повідомив Шмигаль.

За словами глави уряду, Україна зможе безперешкодно отримати від Фонду 750 мільйонів доларів допомоги.

Шмигаль також наголосив, що Кабмін не допускає негативного результату місії, яка повинна прибути до Києва 18 вересня. "На сьогодні ми не бачимо бар'єрів, щоб позитивно завершити місію та отримати транш", – додав він.

МВФ та Україна: попередня допомога

Фонд 23 серпня направив в Україну 2,7 мільярда доларів. Шмигаль заявив, що це – безповоротна допомога. В уряді повідомили, що ці гроші направлять на соціальні виплати.

За словами Катерини Рожкової, це – гроші нової емісії. В Україні їх назвали подарунком до Дня Незалежності.