Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня. Він наголосив, що Україна виконала всі умови, передбачені у меморандумі з МВФ.

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Дата та сума наступного траншу від МВФ

Ми очікуємо позитивного завершення місії. Кінець листопада – початок грудня – це дата, коли можливий транш МВФ,

– повідомив Шмигаль.

За словами глави уряду, Україна зможе безперешкодно отримати від Фонду 750 мільйонів доларів допомоги.

Шмигаль також наголосив, що Кабмін не допускає негативного результату місії, яка повинна прибути до Києва 18 вересня. "На сьогодні ми не бачимо бар'єрів, щоб позитивно завершити місію та отримати транш", – додав він.

Зверніть увагу! Раніше Інвестиційний банкір Сергій Фурса наголосив, що Україна виконала майже всі умови задля отримання траншу. Зокрема, мовиться про прогрес у реформах. Залишились 2 законопроєкти – про НБУ та НАБУ.

МВФ та Україна: попередня допомога