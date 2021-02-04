Переселенцям обмежать розмір відсотків за користування кредитом: деталі

В Україні для переселенців обмежать розмір відсотків за користуванням кредитом, який нараховують протягом зазначеного в договорі часу. У парламенті ухвалили відповідний законопроєкт.
Джерело: 24 канал
Зокрема, за це проголосували 333 народні обранці. Відповідно до закону, загальна сума відсотків за договорами, боржники за якими є ВЛП, не має перевищувати ту, яку нарахували до виконання основного зобов'язання.
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Водночас законопроєкт забороняє стягувати з переселенців збитки та нараховувати їм штраф. Боржники також не платитимуть суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції протягом часу прострочення та відсотки річних від цієї суми.
Документ не дозволяє поступку, продаж або іншу передачу прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики з переселенцями на користь інших осіб. Зокрема, це заборонить банкам й іншим кредиторам передавати право вимоги боргу компаніям.
Варто зауважити, що ці зміни торкнуться осіб, які до початку антитерористичної операції в Україні виконували грошові зобов'язання. Однак це не стосується боржників, які після початку проведення АТО не здійснювали платежів.
До теми Коли Україна відмовиться від електроенергії з Росії та Білорусі: відповідь КулебиЗверніть увагу! Верховна Рада 17 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору. Депутати нарахували в Україні більше ніж 1 мільйон 370 тисяч переселенців з окупованих територій. Детальніше про це – читайте тут.