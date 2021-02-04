В Україні для переселенців обмежать розмір відсотків за користуванням кредитом, який нараховують протягом зазначеного в договорі часу. У парламенті ухвалили відповідний законопроєкт.

Джерело: 24 канал

Зокрема, за це проголосували 333 народні обранці. Відповідно до закону, загальна сума відсотків за договорами, боржники за якими є ВЛП, не має перевищувати ту, яку нарахували до виконання основного зобов'язання.

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Водночас законопроєкт забороняє стягувати з переселенців збитки та нараховувати їм штраф. Боржники також не платитимуть суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції протягом часу прострочення та відсотки річних від цієї суми.

Що ще передбачає документ

Документ не дозволяє поступку, продаж або іншу передачу прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики з переселенцями на користь інших осіб. Зокрема, це заборонить банкам й іншим кредиторам передавати право вимоги боргу компаніям.

Варто зауважити, що ці зміни торкнуться осіб, які до початку антитерористичної операції в Україні виконували грошові зобов'язання. Однак це не стосується боржників, які після початку проведення АТО не здійснювали платежів.

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