Переселенцям хочуть обмежити розмір відсотків за кредитами

Для переселенців хочуть обмежити розмір відсотків за користування кредитами. Це пропонує законопроєкт №2329, який комітет рекомендує Раді схвалити в другому читанні.

Заступник глави комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Руслан Горбенко розповів, що у 2014 році були норми, які звільняли переселенців від нарахування пені та штрафів за протерміновані кредити та позики.

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Норми не враховують відсотки та комісії

Однак з'ясувалося, що ці норми не враховують різні комісії та відсотки. Банки продовжують нараховувати інфляційні втрати, що збільшує борг. А сума відсотків у деяких видах договорів позики та кредиту нараховується до моменту погашення боргу, і її розмір не обмежений.

Все це призвело до того, що виставлені кредиторами рахунки часто у декілька разів перевищують суму основного боргу. Є випадки, коли борг у 10 тисяч гривень за картковим лімітом зростає до рівня понад 350 тисяч гривень,

– зазначив Горбенко.

Що пропонує законопроєкт

Проєкт закону №2329 передбачає, що загальна сума відсотків за кредитами та позиками не може бути більшою за ту суму, яку банк мав би отримати у випадку своєчасного погашення кредиту.

"Якщо сума відсотків за кредит на 2 роки під час його оформлення становила 10 тисяч гривень, то і через 7 років вона має бути такою ж для людини, яка втратила житло й дохід через воєнні дії", – наголосив заступник глави комітету.

Відповідно до законопроєкту, за невиконання чи несвоєчасне виконання кредитних договорів не нараховуються штраф, пеня, інфляційні втрати та не застосовуються майнові санкції. Водночас звільнення від штрафів та інших платежів не є підставою для відмови у наданні нового кредиту.

не нараховуються штраф, пеня, інфляційні втрати та не застосовуються майнові санкції. Водночас звільнення від штрафів та інших платежів не є підставою для відмови у наданні нового кредиту. Крім того, кредитора хочуть зобов'язати перерахувати заборгованість за кредитним договором відповідно до цих норм. Зробити це слід протягом тижня з моменту звернення боржника-переселенця. Якщо цього не зроблять, то заборгованість вважається автоматично перерахованою.

відповідно до цих норм. Зробити це слід протягом тижня з моменту звернення боржника-переселенця. Якщо цього не зроблять, то заборгованість вважається автоматично перерахованою. Важливо, що продаж або передання права вимоги за кредитним договором без згоди боржника забороняється. Це не дозволить банкам залучати колекторські компанії.

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Яких кредитів та позик стосується документ

Для кримчан , які залишили окупований півострів, ці правила поширюються на договори, укладені до 20 лютого 2014 року.

, які залишили окупований півострів, ці правила поширюються на договори, укладені до 20 лютого 2014 року. Для жителів Донбасу, які виїхали з окупованих Росією територій, – до 14 квітня 2014 року.

І тільки у тому випадку, якщо до цих термінів у позичальника не було заборгованості й він своєчасно все сплачував, а також після початку АТО здійснив хоча б один платіж,

– додав Горбенко.

Він також відзначив, що відповідальною за невиконання чи неналежне виконання договорів є Росія.