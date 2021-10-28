Перерахунок пенсій в Україні: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

До кінця 2021 року на надбавку до пенсії за вислугу років можуть розраховувати медики, державні службовці, педагогічні працівники та інші пенсіонери, що мають достатній страховий стаж. За якою формулою рахуватимуть надбавку у пенсійному фонді, розповідаємо далі.

Як рахуватимуть надбавку

Для розрахунку розмір надбавки застосовується формула: середній оклад х% надбавки за вислугу років дорівнює сумі надбавки.

Цікаво Обов'язкова накопичувальна пенсія: скільки сплачуватимуть працівники та роботодавці

Хто не зможе розраховувати на надбавку

Пенсіонери бюджетної сфери, які продовжують працювати після досягнення пенсійного віку, не можуть розраховувати на підвищення пенсії за вислугу років. Оскільки, згідно зі статтею 7 закону України "Про пенсійне забезпечення", пенсії за вислугу років призначаються після відходу з роботи, що дає право на цю пенсію, пояснили у ПФУ.

Тому, якщо людині призначено пенсію за вислугу років відповідно до статті 55 зазначеного закону і надалі він працевлаштувався – чи то за основним місцем роботи, чи то за сумісництвом, на посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років, він не матиме права на продовження виплати пенсії за вислугу років,

– пояснили у ПФУ.

З 1 грудня планується підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1 854 гривень до 1 934 гривень.

Через підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень зросте і мінімальна пенсія для українців віком від 65 років з великим стажем до 2,6 тисячі гривень.

Читайте також У Мінсоцполітики порадили українцям, як підвищити свою пенсію до 7 тисяч