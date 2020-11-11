У січні – вересні 2020 року приватних переказів, за оцінками Національного банку, з-за кордону до України було на понад 8 мільярдів 481 мільйон доларів США. Мовиться про перекази як офіційними, так і неформальними каналами.

Яка ситуація з приватними переказами в Україні у 2020 році – розповіла пресслужба Нацбанку у фейсбуці. За даними НБУ, офіційними каналами до України переказали майже 2 мільярди доларів, а неформальними – понад 6.

До теми Мільярд доларів у вересні: грошові перекази в Україну перевищили рівень 2019 року

Скільки грошей переказували до та з України у січні – вересні 2020 року

Приватні перекази офіційними та неформальними каналами у сумі

В Україну з-за кордону – 8 мільярдів 481 мільйон доларів США в еквіваленті.

З України – 575 мільйонів доларів.

Без врахування переказів, здійснених через банки, картки, пошту чи неформальні канали

В Україну – 1 мільярд 943 мільйони доларів (5 частина усіх надходжень, причому на 16% більша за показник цього ж періоду 2019 року).

З України – 387 мільйонів доларів (понад 60% усіх переказів і на 41% більше, ніж у 2019).

Середній показник суми одного переказу

Середня сума переказу в Україну – зросла на 7% з 364 до 390 доларів.

З України – зросла на 33% від 383 до 510 доларів.

З яких країн до України відправили найбільше грошей

Найбільше грошей надійшло з 5 країн (загалом їхня частка – 56% від загальної суми переказів):

США – 18% від загальної суми.

Італія – 13%.

Ізраїль – 12%.

Росія – 7%.

Німеччина – 6%.

З України найбільше грошей відправляли до Росії, Грузії, Азербайджану, Туреччини й Польщі.

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До слова, у межах України обсяг переказів за січень – вересень 2020 року становив майже 180 мільярдів гривень, що на 27% більше за суму переказів торік за аналогічний період.