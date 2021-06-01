Перекази в Україну зростають: скільки вже надійшло валюти від початку 2021 року

У Національному Банку розповіли, що за рік обсяг приватних переказів до країни збільшився на 26,4%. У квітні 2021 року перекази склали понад 1 мільярд доларів.
Перекази в Україну з-за кордону
Як зросли перекази за рік
- За квітень 2020 року обсяг приватних переказів з-за кордону в Україну становив 865 мільйонів доларів.
- За квітень 2021 року – 1,09 мільярда доларів (тобто збільшився на 26,4%).
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Якщо порівнювати аналогічний період у 2020 та 2021 році, то згідно з даними НБУ, перекази зросли на 7%.
- За січень – квітень 2021 року в Україну надійшло майже 4 мільярди доларів,
- За січень – квітень 2020 року – 3,74 мільярда доларів.
Які дані аналізував НБУ
Для аналізу та статистики обсягу переказів в Україні Нацбанк брав до уваги, як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей у країну.
За період з січня по квітень 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено близько 1,45 мільярда доларів, а роком раніше, за такий самий період, було переведено близько 1,61 мільярда доларів. Тобто за рік перекази зменшились на 158 мільйонів доларів.
Нагадаємо! Українські заробітчани у 2019 році переказали на батьківщину більш як 12,12 мільярда доларів. За підсумками 2019 року перекази від них зросли на 7% або на 1 мільярд доларів. Детальніше читайте у матеріалі.