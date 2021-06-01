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Які дані аналізував НБУ

Для аналізу та статистики обсягу переказів в Україні Нацбанк брав до уваги, як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей у країну.

За період з січня по квітень 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено близько 1,45 мільярда доларів, а роком раніше, за такий самий період, було переведено близько 1,61 мільярда доларів. Тобто за рік перекази зменшились на 158 мільйонів доларів.