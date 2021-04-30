Перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що отримання пенсій на картку має відбуватися максимально комфортно для людей. Мовляв нововведення мають реалізовувати як право людей, а не зобов'язання.

Прем'єр-міністр 30 квітня зібрав нараду, на якій обговорювали тарифи на оплату послуг Укрпошті за доставку пенсій.

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Як люди отримуватимуть пенсії

За словами Дениса Шмигаля, всі державні органи та міністерства, залучені в процес, мають найближчим часом виробити ефективне рішення, яке дозволить захистити як пенсіонерів, так і поштарів.

"Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання", – вважає глава уряду.

Зараз Пенсійний фонд і Укрпошта працюють, щоб покращити якість послуг для пенсіонерів.

Отримання пенсій через банківський рахунок

З 1 вересня 2021 року пенсіонери мають отримувати виплати на картку. Виняток складають тільки старші за 80 років, малорухомі громадяни, люди з інвалідність 1 групи та одержувачі соцдопомоги осіб, які не мають прави на пенсію, одержувачі допомоги з догляду.

Всі інші повинні відкрити банківський рахунок, куди держава нараховуватиме гроші. Якщо людина цього не зробить, то рахунок відкриє Пенсійний фонд.