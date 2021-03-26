Переговори продовжаться, – МВФ про умови для нового траншу Україні

Джерело:Інтерфакс-Україна
Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by. Фонд, як і раніше висуває низку умов для виділення нового траншу.
Переговори продовжаться для узгодження програми stand by і добре сфокусованого набору реформ. Вони, кажуть у МВФ, необхідні для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора.
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Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ,
– повідомив представник МВФ Джеррі Райс.
Він додав, що програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей про наступні програми Фонду. Відтак, Україні важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і росту після кризи.
Економіст Сергій Фурса назвав головні причини, чому нам відмовив МВФ. Зокрема мовиться, про такі проблеми України:
На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія щодо першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.