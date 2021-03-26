Переговори продовжаться, – МВФ про умови для нового траншу Україні

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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by. Фонд, як і раніше висуває низку умов для виділення нового траншу.

Переговори продовжаться для узгодження програми stand by і добре сфокусованого набору реформ. Вони, кажуть у МВФ, необхідні для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора.

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Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ,
– повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

Він додав, що програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей про наступні програми Фонду. Відтак, Україні важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і росту після кризи.

Чому МВФ не виділив гроші

Економіст Сергій Фурса назвав головні причини, чому нам відмовив МВФ. Зокрема мовиться, про такі проблеми України:

  1. Судова реформа, яку не хоче проводити українська влада в тій формі, про яку домовлялись.
  2. Корупція.
  3. Питання тарифів на газ і державне регулювання.

На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія щодо першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.

Що відомо про співпрацю України з МВФ

  • Міжнародний валютний банк у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України.
  • Згідно з нею, Україна повинна отримати близько 5 мільярдів доларів.
  • Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу влітку 2020 року.
  • Ще у 2020 році мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші – в сумі 700 мільйонів доларів. Однак цього не сталося.
  • Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Але вже в лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли і програма на паузі, допоки Україна не виконає умови.