Переговори продовжаться, – МВФ про умови для нового траншу Україні

Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by. Фонд, як і раніше висуває низку умов для виділення нового траншу.

Переговори продовжаться для узгодження програми stand by і добре сфокусованого набору реформ. Вони, кажуть у МВФ, необхідні для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора.

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Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ,

– повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

Він додав, що програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей про наступні програми Фонду. Відтак, Україні важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і росту після кризи.

Чому МВФ не виділив гроші

Економіст Сергій Фурса назвав головні причини, чому нам відмовив МВФ. Зокрема мовиться, про такі проблеми України:

Судова реформа, яку не хоче проводити українська влада в тій формі, про яку домовлялись. Корупція. Питання тарифів на газ і державне регулювання.

На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія щодо першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.

Що відомо про співпрацю України з МВФ