Переговори продовжаться, – МВФ про умови для нового траншу Україні
Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by. Фонд, як і раніше висуває низку умов для виділення нового траншу.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Переговори продовжаться для узгодження програми stand by і добре сфокусованого набору реформ. Вони, кажуть у МВФ, необхідні для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектора.
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Порядок на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ,
– повідомив представник МВФ Джеррі Райс.
Він додав, що програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей про наступні програми Фонду. Відтак, Україні важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і росту після кризи.
Чому МВФ не виділив гроші
Економіст Сергій Фурса назвав головні причини, чому нам відмовив МВФ. Зокрема мовиться, про такі проблеми України:
- Судова реформа, яку не хоче проводити українська влада в тій формі, про яку домовлялись.
- Корупція.
- Питання тарифів на газ і державне регулювання.
На думку експертів, при вирішенні частини цих питань наступна місія щодо першого перегляду програми stand by може відвідати Україну орієнтовно в травні.
Що відомо про співпрацю України з МВФ
- Міжнародний валютний банк у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України.
- Згідно з нею, Україна повинна отримати близько 5 мільярдів доларів.
- Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу влітку 2020 року.
- Ще у 2020 році мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші – в сумі 700 мільйонів доларів. Однак цього не сталося.
- Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Але вже в лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли і програма на паузі, допоки Україна не виконає умови.
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