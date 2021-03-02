Перегляд програми МВФ можуть відкласти на кінець року, – Bank of America
Міжнародний валютний фонд може відкласти перегляд програми для України на липень – вересень або жовтень – грудень 2021 року.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Завдяки низьким потребам у фінансуванні бюджету на початку року Україна може зосередитися на внутрішньому політичному порядку денному. Про це йдеться у матеріалах Bank of America Global Research.
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Аналітики BofA зазначили, що водночас будь-який прогрес у перегляді програми може затриматися до III – IV кварталу.
Однак Україні все-таки буде потрібно зробити прорив у вирішенні бодай одного з питань, що залишилися, щоб розблокувати подальший прогрес у програмі,
– йдеться в аналітичній записці.
Прогресу можна досягнути весною
Експерти прогнозують, що прогрес у реалізації "маяків" МВФ може бути досягнутий під час весняної сесії Верховної Ради, що дасть змогу домогтися прориву в переговорах до середини літа.
У Bank of America очікують, що Україна отримає як мінімум іще один транш з поточної програми 2021 року.
Реальний ВВП України може зрости
Водночас у BofA зберігають прогноз зростання реального ВВП на 4,5% поточного року, звертаючи увагу, що цей показник може як зрости, так і зменшиться.
Аналітики також очікують, що до кінця 2021 року і в середньому за рік курс гривні складе 27 гривень за долар, а наступного року — 27,5 гривень за долар.
Співпраця України з МВФ: що відомо
- У червні 2020 року Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму stand-by для України на 5 мільярдів доларів.
- Нам одразу надали понад 2 мільярди кредиту.
- У 2020 році мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося.
- Місія МВФ у 2021 році відновила роботу, а у лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли та програма на паузі допоки Україна не виконає умови.
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