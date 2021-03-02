Міжнародний валютний фонд може відкласти перегляд програми для України на липень – вересень або жовтень – грудень 2021 року.

Завдяки низьким потребам у фінансуванні бюджету на початку року Україна може зосередитися на внутрішньому політичному порядку денному. Про це йдеться у матеріалах Bank of America Global Research.

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Аналітики BofA зазначили, що водночас будь-який прогрес у перегляді програми може затриматися до III – IV кварталу.

Однак Україні все-таки буде потрібно зробити прорив у вирішенні бодай одного з питань, що залишилися, щоб розблокувати подальший прогрес у програмі,

– йдеться в аналітичній записці.

Прогресу можна досягнути весною

Експерти прогнозують, що прогрес у реалізації "маяків" МВФ може бути досягнутий під час весняної сесії Верховної Ради, що дасть змогу домогтися прориву в переговорах до середини літа.

У Bank of America очікують, що Україна отримає як мінімум іще один транш з поточної програми 2021 року.

Реальний ВВП України може зрости

Водночас у BofA зберігають прогноз зростання реального ВВП на 4,5% поточного року, звертаючи увагу, що цей показник може як зрости, так і зменшиться.

Аналітики також очікують, що до кінця 2021 року і в середньому за рік курс гривні складе 27 гривень за долар, а наступного року — 27,5 гривень за долар.

Зверніть увагу! У лютому 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні, так і не досягнувши домовленостей щодо виділення траншів.

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