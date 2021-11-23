Передбачає призначення голови САП і субсидії: Гетманцев розповів про меморандум із МВФ

Меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає завершення до кінця листопада 2021 року процесу відбору та призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Крім того, у ньому йдеться про заходи щодо підтримки населення в період підвищення світових цін на газ.

Про зміст меморандуму України та МВФ у коментарі виданню розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Деталі меморандуму України з МВФ

Питання керівника САП

Одним зі структурних маяків меморандуму України з МВФ є завершення до кінця листопада процесу відбору та призначення керівника САП та забезпечення її автономії,

– заявив Гетманцев.

Субсидії для українців

За словами нардепа, меморандум містить намір "продовжити захищати вразливі верстви населення через достатні асигнування на соціальні програми". Мовиться про субсидії. "Не те, що підвищення тарифів немає, навпаки – є заходи, спрямовані на підтримку населення в період підвищення світових цін на газ", – пояснив він.

Податкові питання

Крім того, документ передбачає ухвалення "ресурсного" законопроєкту №5600, покращення адміністрування акцизів, податку на доходи фізичних осіб з продажу нерухомості та рентної плати. У меморандумі є норма про "покращення адміністрування податків" і мінімізацію можливостей для зловживань.

"Україна має намір "закрити податкові лазівки, пов'язані з операціями з нерухомістю, та покращити оцінку бази оподаткування для податку на прибуток підприємств та рентних платежів", – зазначив очільник комітету Ради.

Дефіцит держбюджету

Також підписаний документ передбачає намір України знизити дефіцит держбюджету до 3,5% ВВП, але це вже заклали у проєкт бюджету на 2022 рік.

Інші деталі меморандуму

Україна висловила намір" у відповідь на нещодавнє підвищення цін на газ впровадити прозорі заходи захисту незахищених верств населення, зміцнення фінансового стану підприємств теплової комунальної енергетики", – додав депутат.

Ще меморандум передбачає ухвалення законопроєкту №5600, який дасть можливість забезпечити додаткові фіскальні можливості для збільшення пріоритетних видатків на 2022 рік.

У ньому йдеться і про продовження впровадження пенсійної реформи.

Крім того, Україна зобов'язалася оприлюднити результати аудиту Фонду боротьби з коронавірусом до кінця 2021 року.

Серед намірів Києва – запустити Бюро економічної безпеки та ліквідувати до кінця грудня 2021 року Державну фіскальну службу.

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