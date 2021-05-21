Перед відставкою Петрашка: Мінекономіки погіршило прогноз щодо ВВП

Мінекономіки погіршило зростання очікування зростання ВВП на 2021 – 2022 роки. Саме на цьому прогнозі будуватиметься трирічна Бюджетна декларація.
Колишній міністр Ігор Петрашко розповів, що з квітня у Міністерстві помітили позитивні тенденції щодо зростання промислового виробництва та ВВП.
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Прогноз ВВП
Мінекономіки України в оновленому макропрогнозі погіршило очікування зростання реального ВВП:
- у 2021 році – з 4,6% до 4,1%;
- у 2022-му – з 4,3% до 3,8%.
Наш оновлений макропрогноз, направлений у різні органи влади і на якому також будуватиметься трирічна Бюджетна декларація, – це зростання економіки на 4,1% цього року (реальний ВВП),
– розповів Петрашко.
Він також пояснив, що падіння економіки за підсумками січня – березня 2020 року виявилося кращим за очікуваний показник – 2% за очікуваних 3% просідання.
Ба більше, ексміністр запевнив, що Міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% у середньому в 2021 році у порівнянні з 2020 роком.
Останні новини щодо ВВП
- 14 травня Держстат повідомив, що падіння ВВП в 1 кварталі 2021 у порівнянні з аналогічним минулорічним періодом прискорилося до 2% з 0,7% у жовтні – грудні 2020.
- ООН прогнозує відновлення світової економіки у 2021 році та повернення її до коронокризових показників. У своїй доповіді організація передбачає, що світове ВВП зросте до 5,4%.
- На початку травня Володимир Зеленський поставив завдання вийти на ріст ВВП 5% плюс. На його думку, це потрібно для боротьби з бідністю.