Перед відставкою Петрашка: Мінекономіки погіршило прогноз щодо ВВП

Мінекономіки погіршило зростання очікування зростання ВВП на 2021 – 2022 роки. Саме на цьому прогнозі будуватиметься трирічна Бюджетна декларація.

Колишній міністр Ігор Петрашко розповів, що з квітня у Міністерстві помітили позитивні тенденції щодо зростання промислового виробництва та ВВП.

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Прогноз ВВП

Мінекономіки України в оновленому макропрогнозі погіршило очікування зростання реального ВВП:

у 2021 році – з 4,6% до 4,1% ;

; у 2022-му – з 4,3% до 3,8%.

Наш оновлений макропрогноз, направлений у різні органи влади і на якому також будуватиметься трирічна Бюджетна декларація, – це зростання економіки на 4,1% цього року (реальний ВВП),

– розповів Петрашко.

Він також пояснив, що падіння економіки за підсумками січня – березня 2020 року виявилося кращим за очікуваний показник – 2% за очікуваних 3% просідання.

Ба більше, ексміністр запевнив, що Міністерство очікує зростання інфляції на 8,8% у середньому в 2021 році у порівнянні з 2020 роком.

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