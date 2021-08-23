Перед приватизацією: уряд змінив тимчасового керівника ОГХК

Уряд змінив тимчасового голову правління "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК). Ним став член правління Єгор Перелигін.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 20 серпня. До того тимчасово виконуючим обов'язки голови правління ОГХК був Артур Сомов.

До теми Уряд планує продати держкомпанію щонайменше за 3,7 мільярда гривень

Уряд змінив тимчасового голову правління ОГХК

У розпорядженні уряду мовиться, що Кабмін погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо тимчасового покладення виконання обов'язків голови правління акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на члена правління товариства Єгора Перелигіна.

До речі, на початку липня Денис Шмигаль анонсував перший за останні 15 років прозорий аукціон з великої приватизації – на продаж виставили акціонерне товариство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

До об'єктів великої приватизації належать держпідприємства, балансова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень. Продаж таких підприємств здійснюється із залученням інвестиційних радників, що збирають всю необхідну інформацію, готують об'єкт на приватизацію та шукають потенційних інвесторів. Далі проводять публічний, відкритий конкурс, який визначає переможця.

До речі, згідно з інформацією Фонду держмайна, компанія займається:

розробкою титано-цирконієвих родовищ;

виробництвом рутилового, ільменітового та цирконового концентратів;

а також наданням послуг зі збагачення концентратів.

Філії компанії на Дніпропетровщині та Житомирщині ведуть видобуток та збагачення титанових руд в Україні і є одними з найбільших у світі видобувачів цих копалин.

Коротко про приватизацію "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії"