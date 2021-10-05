Такі показники оприлюднили станом на 7 годину ранку 5 жовтня. Про це повідомили в "Укртрансгазі".
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В українських підземних сховищах зменшується кількість газу
Станом на ранок 5 жовтня 2021 року, загалом обсяг газу в усіх в підземних сховищах країни становить 18 875,93 мільйона кубометрів,
– мовиться у повідомленні.
Цей показник є значно меншим за аналогічний період минулого року. Адже, станом на 1 жовтня 2020 року, обсяг газу в підземних сховищах країни становив 27,9 мільярда кубометрів та був рекордними за 10 років.
До речі, востаннє в підземні сховища країни закачували газ на початку жовтня. Станом на 2 жовтня, мовилось про 0,61 мільйона кубометрів. Станом на ранок 4 жовтня, обсяг газу становив 18 875,94 мільйона кубометрів.
Коротко про газ у підземних сховищах України
- Станом на 4 жовтня, Україна тимчасово призупинила закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Причина у погодних умовах та обсягах поживання природного газу.
- "Укртрансгаз" може відновити постачання при зміні температурного режиму. Однак у компанії пояснили, що накопичених обсягів достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.
- Радниця голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук розповіла, що Україна закачувала у підземні газосховища газ весну і все літо. Вона запевнила, що газу закачали навіть на 2 мільярди більше за показник, який уряд поставив для "Нафтогазу", аби безпечно пройти зиму.