Перед нами стоїть масштабна задача, – Вітренко про газову війну в Європі
Джерело:Інтерфакс-Україна
В НАК "Нафтогаз" важливе завдання – аби побутові споживачі та бюджетні організації були забезпечені теплом. Це – в ситуації, коли вся Європа зіткнулась з "газовою кризою" і значним подорожчанням блакитного палива.
Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю.
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У "Нафтогазу" – масштабна задача
Перед нами стоїть масштабна задача, щоб, незважаючи на газову кризу чи навіть газову війну в Україні та Європі, українські споживачі, принаймні побутові, бюджетні організації і тепловики, були забезпечені газом. Задача нетривіальна, враховуючи всі обставини,
– наголосив Вітренко.
Голова "Нафтогазу" наголосив, що перший сегмент – це населення, яке безпосередньо споживає газ для приготування їжі, гарячої води та індивідуального опалення. Вітренко каже, що є декілька моментів, які дозволять забезпечити достатню кількість газу та його ціну.
Про що мовиться:
- Річний продукт: є вимога, щоб всі постачальники населенню за замовченням фіксували ціну на рік. При цьому споживач може обирати і контракти з ціною, що буде змінюватися щомісяця, але це має бути його свідомий вибір.
- Сама ціна за цими річними контрактами.
АМКУ може визначати, чи зловживають гравці ринку становищем
Вітренко повідомив, що тепер Антимонопольний комітет отримав можливість дивитись на гравців ринку і визначати, чи вони зловживають своїм становищем. Наразі, каже голова "Нафтогазу", чітко зрозуміло, що оптова ціна для всіх однакова – 7,4 гривні. Ринкова ціна, звісно, значно вища.
Держава не зобов'язує "Нафтогаз" продавати за такою ціною, тому і формально не зобов'язана надавати компенсацію "Нафтогазу". І коли ми фіксували обсяги за ціною 7,4, ми враховували обсяги, які у нас за собівартістю не вище 7,4. Тобто ми не торгуємо газом у збиток,
– сказав Вітренко.
Зараз місячна ціна коливається дуже сильно, вона може бути 30 гривень за кубометр, а згодом – 60 гривень. У тарифі тепловиків в середньому закладено 7,2 гривні.
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Нещодавно був підписаний меморандум
"І нещодавно був підписаний меморандум, що оскільки все ж таки держава, центральна влада, національна компанія покриває 90% цієї різниці, то якщо у когось в тарифі була закладена ціна 7,2 гривні, а "Нафтогаз" продає по 7,4 гривні, то цю невеличку різницю може вже покрити місцевий бюджет", – пояснив голова "Нафтогазу".
У Європі – значне підвищення ціни на газ
Зазначимо, що у вересні – жовтні у Європі рекордно піднялась вартість блакитного палива. Рекордний показник сягав 2 тисячі доларів за тисячу кубів. З початком нового тижня темпи закачування газу в європейські газосховища впали.
З початку місяця запаси газу вже вичерпались в Угорщині, Нідерландах, Польщі та Словаччині. Незважаючи на це, у Єврокомісії вважають, що у ЄС вистачить газу на цю зиму.